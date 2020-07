Torino: uccide la madre a coltellate e si getta dal balcone (Di domenica 5 luglio 2020) Dramma questa mattina a Torino, dove una donna di 33 anni ha ucciso la madre di 60 per poi gettarsi dal balcone. A dare l’allarme è stato il fidanzato della donna più giovane. Al momento indaga la polizia che ha già una pista. uccide la madre e si getta dal balcone Il dramma si è consumato alle prime luci dell’alba di domenica, probabilmente tra le 5 e le 6, secondo le testimonianze raccolte dagli inquirenti, madre e figlia hanno avuto un’accesa discussione che è poi degenerata nella violenza. La figlia ha ucciso la madre con diverse coltellate, dopodiché, probabilmente in stato di coscienza ancora alterato, si è gettata dal balcone sito al nono piano della palazzina in corso Racconigi. L’allarme è stato dato dal fidanzato della 33enne allertato dalla madre, ancora viva ma agonizzante dopo le ... Leggi su thesocialpost

repubblica : Torino, donna uccide la madre e poi si getta dal balcone al nono piano [di CARLOTTA ROCCI ] [aggiornamento delle 09… - Alyas15925294 : RT @repubblica: Torino, donna uccide la madre e poi si getta dal balcone al nono piano [di CARLOTTA ROCCI ] [aggiornamento delle 10:50] htt… - repubblica : Torino, donna uccide la madre e poi si getta dal balcone al nono piano [di CARLOTTA ROCCI ] [aggiornamento delle 10… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio a #Torino, uccide la madre e si lancia dal nono piano #ANSA - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Torino, donna uccide la madre e poi si getta dal balcone al nono piano [di CARLOTTA ROCCI ] [aggiornamento delle 10:03] htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino uccide Torino: uccide la madre a coltellate e si getta dal balcone

Dramma questa mattina a Torino, dove una donna di 33 anni ha ucciso la madre di 60 per poi gettarsi dal balcone. A dare l’allarme è stato il fidanzato della donna più giovane. Al momento indaga la pol ...

Torino, uccide la madre e si getta dal nono piano

Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Si è gettata dal nono piano dopo aver ucciso la madre. E' questa l’ipotesi più accreditata su cui stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Torino, intervenuti ...

Dramma questa mattina a Torino, dove una donna di 33 anni ha ucciso la madre di 60 per poi gettarsi dal balcone. A dare l’allarme è stato il fidanzato della donna più giovane. Al momento indaga la pol ...Torino, 5 lug. - (Adnkronos) - Si è gettata dal nono piano dopo aver ucciso la madre. E' questa l’ipotesi più accreditata su cui stanno lavorando gli agenti della Squadra Mobile di Torino, intervenuti ...