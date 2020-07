Daydreamer, anticipazioni: Polen torna ad Istanbul per riconquistare Can (Di domenica 5 luglio 2020) Can e Polen - Daydreamer Non ci saranno solo gli intrighi di Aylin (Sevcan Yasar) ed Emre (Birand Tunca) a rallentare l’avvicinamento di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando la “stagista” della Fikri Harika starà per confessare a Can di amarlo, il ritorno improvviso a Istanbul dell’ex di lui Polen (Kimya Gocke Aytac), pronta a riconquistarlo dopo essere stata lasciata per telefono, frenerà sul nascere ogni proposito di Sanem. Ecco le anticipazioni da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2020. Daydreamer: anticipazioni lunedì 6 luglio 2020 Sanem rassegna le dimissioni a Can inventando scuse assurde, ma né lui, né Emre sono intenzionati ad accettarle. Daydreamer: anticipazioni martedì 7 luglio 2020 Nonostante abbia dato le dimissioni, ... Leggi su davidemaggio

Daydreamer anticipazioni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Daydreamer anticipazioni