Quando Antonio Padellaro stava per saltare in aria insieme all'Olimpico, Vittorio Feltri: "Una cosa da brividi" (Di sabato 4 luglio 2020) Secondo l'andante degli eventi epocali, tutti ricordiamo dove eravamo e che cosa facevamo l'11 settembre 2001, Quando le Twin Towers vennero abbattute nell'attentato islamico che ha dato il via al terzo millennio; ma nessuno si ricorda che cosa faceva e dov' era il pomeriggio del 23 gennaio 1994, perché l'autobomba mafiosa piazzata davanti allo stadio Olimpico durante Roma-Udinese, che avrebbe potuto fare un numero di vittime paragonabile a quello delle Torri Gemelle, non esplose. Era una Lancia Thema verde metallizzato riempita con un "parmigiano", una forma di 3-400 chili di esplosivo in polvere compresso dentro sacchetti di plastica, legato e arricchito con tondini di ferro spezzettati e chiodi. In più, allo scoppio, i brandelli dell'auto e i frammenti di cemento del selciato divelto. Forse fu una coincidenza, il funzionamento difettoso del telecomando, forse altro. Di ... Leggi su liberoquotidiano

