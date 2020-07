F1, griglia di partenza qualifiche Gp Austria 2020: Bottas in pole, Leclerc settimo (Di sabato 4 luglio 2020) La griglia di partenza e tutte le posizioni delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Sul circuito di Spielberg si comincia a fare sul serio con la lotta contro il cronometro che, in un circuito molto corto come questo, si ricopre di ancora più importanza. Di seguito la griglia di partenza aggiornata con le dieci fila, appuntamento domenica alle 15:10, orario italiano, con il semaforo verde. LA griglia DI partenza (in AGGIORNAMENTO) – PRIMA FILA 1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1:02.939 2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:02.951 SECONDA FILA 3. Max Verstappen (Red Bull) 1:03.477 4. Lando Norris (McLaren) 1:03.626 TERZA FILA 5. Alexander Albon (Red Bull) 1:03.868 6. Sergio Perez (Racing Point) 1:03.868 QUARTA FILA 7. Charles Leclerc (Ferrari) 1:03.923 8. Carlos Sainz (McLaren) 1:03.971 QUINTA FILA 9. Lance Stroll (Racing ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1, la griglia di partenza completa: tutte le posizioni #Mercedes #Ferrari #AustrianGP - TeleDigitale : Qualifiche #F1 #AustrianGP, disastro #Ferrari. Vola la #Mercedes. La griglia di partenza - ArmandoSoave85 : RT @FormulaPassion: #AustrianGP Griglia di partenza - FormulaPassion : #AustrianGP Griglia di partenza - sportface2016 : #F1, la griglia di partenza aggiornata dopo il Q2: #Vettel undicesimo #Ferrari #AustriaGP -