Volkswagen - Presto in arrivo lelettrica ID 1 grazie al design virtuale

La Volkswagen sta già lavorando a una piccola elettrica dal prezzo abbordabile su piattaforma Meb, che potrebbe giocare tra le protagoniste di una nuova mobilità urbana in uno scenario post-Covid-19 che molto probabilmente vedrà crescere il ricorso alla mobilità privata. Lo ha detto Klaus Bischoff, capo del design dellintero gruppo, a Quattroruote, confermando i piani di Wolfsburg di dare alla Volkswagen ID.3 una sorella minore. Noi abbiamo anticipato contenuti e aspetto della futura emissioni zero del costruttore tedesco nel numero di maggio di Quattroruote, attualmente in edicola.La sfida del prezzo. La ID.1, così si chiamerebbe, prenderà il posto della e-up!, e, al contrario di quanto avviene oggi, non avrà una corrispondente versione endotermica. Il prezzo indiscrezioni lo collocano sotto i 20 mila euro - dovrà essere un ...

