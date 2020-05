“Cretini!”. Barbara D’Urso è una furia. Il video la manda fuori di testa e ’sbrocca’ in diretta (Di sabato 9 maggio 2020) Una nuova puntata di Pomeriggio 5 ha messo in piazza, ancora una volta, alcune considerazioni della storica conduttrice Barbara D’Urso. Come si sa il suo è stato uno dei pochi programmi a non aver arrestato la ‘corsa’ durante il periodo di emergenza sanitaria. E in molti hanno spesso sentito parlare di Carmelita e di alcuni scivoloni che hanno messo a dura prova la visibilità della conduttrice. Scopriamo insieme cosa è accaduto questa volta. Tanta rabbia esternata da Barbara D’Urso. Durante la messa in onda della puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice ha dedicato un momento di riflessione sulla nuova fase dell’emergenza sanitaria, ovvero come le tante città italiane stanno vivendo una graduale ripartenza del Bel Paese. La conduttrice non ha potuto trattenere le sue considerazioni sulle forme di assembramento che si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 maggio 2020) Una nuova puntata di Pomeriggio 5 ha messo in piazza, ancora una volta, alcune considerazioni della storica conduttriceD’Urso. Come si sa il suo è stato uno dei pochi programmi a non aver arrestato la ‘corsa’ durante il periodo di emergenza sanitaria. E in molti hanno spesso sentito parlare di Carmelita e di alcuni scivoloni che hanno messo a dura prova la visibilità della conduttrice. Scopriamo insieme cosa è accaduto questa volta. Tanta rabbia esternata daD’Urso. Durante la messa in onda della puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice ha dedicato un momento di riflessione sulla nuova fase dell’emergenza sanitaria, ovvero come le tante città italiane stanno vivendo una graduale ripartenza del Bel Paese. La conduttrice non ha potuto trattenere le sue considerazioni sulle forme di assembramento che si sono ...

rossin_barbara : @3gennaio2013 Risposta: perché sono un cretino e, finché ci saranno altri cretini che mi seguono continuerò a fare il cretino - LorisSoave3 : Barbara e il Sindaco hanno ragione. Io vorrei uscire fra un mese e non rimanere di nuovo in quarantena, per colpa d… - pomeriggio5 : RT @trashendentali: Ben detto Barbara! Quando ci vuole ci vuole. Sono MESI che si chiede SICUREZZA, non solo per gli altri, ma per noi stes… - trashendentali : Ben detto Barbara! Quando ci vuole ci vuole. Sono MESI che si chiede SICUREZZA, non solo per gli altri, ma per noi… - GUECRI58 : RT @lattriciue: Barbara e il Sindaco hanno ragione. Io vorrei uscire fra un mese e non rimanere di nuovo in quarantena, per colpa di un gru… -

