Fase 2, Centri Benessere e Termali: ‘Per riaprire serve un’ordinanza della Regione’ (Di venerdì 8 maggio 2020) <<Fratelli d’Italia chiede alla Regione Lazio un ordinanza che consenta ai Centri Termali di riaprire, considerando anche che Federterme e Confindustria hanno già elaborato e reso note linee guida specifiche per il loro comparto e per l’erogazione in sicurezza di ogni singola cura termale. L’intervento della Regione si rende necessario per sciogliere la contraddizione (tra le tante del Decreto Conte sulle riaperture post 4 maggio) relativa ai Centri Termali, che figurano si nel DPCM tra le attività che possono ripartire, anche se limitatamente all’erogazione delle cure in convenzione, ma non compaiono nella lista dei codici ATECO delle attività idonee alla ripresa. Per sollecitare la Regione ad emanare con urgenza gli atti che consentano agli stabilimenti Termali di aprire, per fornire i servizi LEA ovviamente in sicurezza, dando ... Leggi su ilcorrieredellacitta Fase 2 - il piano in tre punti per riaprire centri estivi e nidi d’infanzia : triage all’ingresso - entrate e uscite scaglionate - mini gruppi

Coronavirus - Fase due - Marsilio emette ordinanza riapertura parrucchieri - barbieri e centri estetici

Fase 2 - parrucchieri e centri estetici riaprono prima nel Lazio : ecco le linee guida (Di venerdì 8 maggio 2020) <

CorriereCitta : Fase 2, Centri Benessere e Termali: ‘Per riaprire serve un’ordinanza della Regione’ - bianca_caimi : RT @LaStampa: Bolzano sfida il governo e avvia la “Fase due”. Da lunedì riapriranno anche parrucchieri, bar e centri culturali https://t.co… - Giandom84354994 : RT @Starbuck_KT: @Giandom84354994 @sono_farmaci eh ma se no ti informi.... (spoiler riaprono anche le SCUOLE, i MUSEI, i CENTRI GIOVANILI)… - Starbuck_KT : @Giandom84354994 @sono_farmaci eh ma se no ti informi.... (spoiler riaprono anche le SCUOLE, i MUSEI, i CENTRI GIOV… - PugliaStream : Fase 2, in Puglia dal 18 maggioriaprono parrucchieri e centri estetici -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Centri Fase 2, dal 9 maggio riapertura dei Centri Raccolta VUS | Ecco le regole TuttOggi Il Poliambulatorio di Manfredonia nella fase 2, fatti e misfatti, allarme sicurezza

Per accedere all’ospedale di Manfredonia è stato allestito fin dai primi giorni di emergenza sanitaria Covid 19 un punto di triage all’ingresso del Pronto Soccorso. Chiunque voglia entrare per fare es ...

Fase due, Regioni in pressing per riaprire dall'11 o 18 maggio. Bonaccini "Liberi di scegliere"

Le Regioni vanno in pressing serrato sul Governo per anticipare le riaperture, in particolare dei negozi. Dal 18 se non si potrà fare dall'11 maggio, ma è importante seguire l'andamento della pandemia ...

Per accedere all’ospedale di Manfredonia è stato allestito fin dai primi giorni di emergenza sanitaria Covid 19 un punto di triage all’ingresso del Pronto Soccorso. Chiunque voglia entrare per fare es ...Le Regioni vanno in pressing serrato sul Governo per anticipare le riaperture, in particolare dei negozi. Dal 18 se non si potrà fare dall'11 maggio, ma è importante seguire l'andamento della pandemia ...