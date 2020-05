«Ho scelto di non scegliere»: il monologo di Alessandro Cattelan sulla Fase 2 (Di mercoledì 6 maggio 2020) In un momento storico in cui sembriamo appesi a un filo sottilissimo che ora ci vede in salvo e ora ci vede in pericolo è necessario fare delle scelte. Alessandro Cattelan, a poco più di quarantotto ore dall’inizio della Fase 2, ha, però, scelto di non scegliere. «Perché passare da non dover scegliere niente a dover scegliere tutto?» si chiede, infatti, nel monologo iniziale dell’ultima puntata di EPCC – Live, lo show che conduce tutti i martedì sera su Sky Uno e che, nonostante il Covid-19, ha scelto di andare in onda per regalare un sorriso agli italiani costretti a casa. Cattelan non sceglie, dunque. In una scena che ricalca chiaramente il flusso di coscienza di Mark Renton, il personaggio creato dalla penna di Irvine Welsh e impersonato da Ewan McGregor in Trainspotting, il conduttore ora corre con la felpa un po’ larga «per non far vedere quanto siamo ingrassati nella Fase 1» e ora tira fuori la camicia e la cravatta con tanto di mascherina premuta sulla faccia. Leggi su vanityfair Eriksen : «Vi spiego perché ho scelto l’Inter. Quarantena? Non è semplice»

Ambra Angiolini : ‘A 15 anni non ho scelto niente’

Coronavirus - l’infettivologo scelto da Santelli : ‘Apertura? Non consultato - l’avrei sconsigliata’. Verso il 4 maggio : le regole nelle Regioni (Di mercoledì 6 maggio 2020) In un momento storico in cui sembriamo appesi a un filo sottilissimo che ora ci vede in salvo e ora ci vede in pericolo è necessario fare delle scelte. Alessandro Cattelan, a poco più di quarantotto ore dall’inizio della Fase 2, ha, però, scelto di non scegliere. «Perché passare da non dover scegliere niente a dover scegliere tutto?» si chiede, infatti, nel monologo iniziale dell’ultima puntata di EPCC – Live, lo show che conduce tutti i martedì sera su Sky Uno e che, nonostante il Covid-19, ha scelto di andare in onda per regalare un sorriso agli italiani costretti a casa. Cattelan non sceglie, dunque. In una scena che ricalca chiaramente il flusso di coscienza di Mark Renton, il personaggio creato dalla penna di Irvine Welsh e impersonato da Ewan McGregor in Trainspotting, il conduttore ora corre con la felpa un po’ larga «per non far vedere quanto siamo ingrassati nella Fase 1» e ora tira fuori la camicia e la cravatta con tanto di mascherina premuta sulla faccia.

SuzukiMotoItaly : Forse non tutti i Suzukisti sanno che: il disegno della 'S' del logo Suzuki venne scelto nel 1958 tra oltre 300 pro… - borghi_claudio : @Peppeslm @NeveAmica Scusi eh, mi sa che ha scelto l'esempio sbagliato... Siri non è mica rimasto al governo (NB ad… - borghi_claudio : Non so se ci rendiamo conto: I mafiosi hanno scelto chi li poteva scarcerare e il ministro ha eseguito. O Di Matteo… - BarbaraMazzardi : @vladiluxuria @vienidameRai Povia è uno che non ha mai avuto il coraggio di guardarsi e scegliere di essere se stes… - AngelaAngelmi : RT @PoliticaPerJedi: Tanto per essere sicuro di aver scelto il partito giusto, mi piacerebbe ascoltare dalla voce del segretario la posizio… -

Ultime Notizie dalla rete : scelto non L’app di tracciamento Immuni diventa l'ennesimo e inutile caso politico DDay.it - Digital Day mercato sul web

Dopo che Art Basel ha sdoganato la fiera online con la prima edizione delle Online Viewing Rooms a marzo, lanciate in sostituzione dell'edizione di Hong Kong, moltissime altre fiere, pure cancellate o ...

I sindaci ribadiscono: “Non ci si sposta in auto o con i mezzi per fare sport”

Dopo la nota del Prefetto, il sindaci lecchesi confermano i divieti di spostamenti in auto o mezzi per sport e moto LECCO – Vista con gli occhi del cittadino, la questione è un bel rompicapo: il Gover ...

Dopo che Art Basel ha sdoganato la fiera online con la prima edizione delle Online Viewing Rooms a marzo, lanciate in sostituzione dell'edizione di Hong Kong, moltissime altre fiere, pure cancellate o ...Dopo la nota del Prefetto, il sindaci lecchesi confermano i divieti di spostamenti in auto o mezzi per sport e moto LECCO – Vista con gli occhi del cittadino, la questione è un bel rompicapo: il Gover ...