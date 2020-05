Daniel Radcliffe torna ad «Harry Potter» insieme a David Beckham

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 maggio 2020) A cominciare, per primo, è stato colui che mai avrebbe dovuto mettere piede nell’universo fiabesco di J.K. Rowling. Daniel Radcliffe, una carriera passata a scrollarsi di dosso il lascito del maghetto, ha deciso di tornare ad Harry Potter, non più da attore, ma da lettore. Il ragazzo, nei giorni pesanti del Coronavirus, con il mondo chiuso in quarantena, ha acconsentito a fare parte di Harry Potter at Home, iniziativa lanciata online dalla scrittrice britannica. https://twitter.com/wizardingworld/status/1257658900318433280