Ecco chi ha vinto i Premi Pulitzer 2020

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 maggio 2020) Erano in calendario per il 20 aprile. Alla fine i, i più importanti riconoscimenti del giornalismo americano, sono stati assegnati il 4 maggio, per la prima volta tramite Youtube a causa dell’emergenza coronavirus. Le categorieate dalla Columbia University di New York sono in totale 22, di cui 15 per il giornalismo e sette per gli altri settori, tra cui libri, teatro e musica. La medaglia d’oro della categoria “Public Service”, il giornalismo per il bene pubblico, è andato all’Anchorage Daily News, con il contributo di ProPublica, per una serie di articoli sulla situazione di alcuni territori dell’Alaska. Al The Courier-Journal è stato assegnato invece il riconoscimento per le breaking news. Il New York Times si è aggiudicato tre riconoscimenti. A Brian M. Rosenthal è andato ilo per il ...