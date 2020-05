Corte Costituzionale tedesca | il Quantitative Easing è legale la sentenza (Di martedì 5 maggio 2020) Corte Costituzionale tedesca il ricorso contro il Quantitative Easing, l’acquisto di titoli pubblici da parte della Bce, è stato bocciato. Ma anche la Banca Centrale Europea deve delle risposte Via libera dalla Corte Costituzionale tedesca al Quantitative Easing, ossia l’acquisto di titoli pubblici da parte della Bce per sollevare i bilanci degli Stati. Un quesito … L'articolo Corte Costituzionale tedesca il Quantitative Easing è legale la sentenza è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Corte costituzionale tedesca - ultimatum alla Bce : 3 mesi per giustificare il Qe. Alle 18 si riunisce il Consiglio

