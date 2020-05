Stipendi Napoli: ADL e Insigne si accordano per il taglio, congelato aprile (Di lunedì 4 maggio 2020) Stipendi Napoli, ADL e Insigne si accordano per il taglio, congelato anche aprile. Si pensa che "la sosta" debba essere calcolata dal 12 marzo. L'articolo Stipendi Napoli: ADL e Insigne si accordano per il taglio, congelato aprile proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri Napoli - telefonata tra De Laurentiis e Insigne per il taglio degli stipendi

Stipendi Napoli - congelata la mensilità d’aprile. La situazione

Napoli - Aurelio De Laurentiis verso il congelamento degli stipendi (Di lunedì 4 maggio 2020), ADL esiper ilanche. Si pensa che "la sosta" debba essere calcolata dal 12 marzo. L'articolo: ADL esiper ilproviene da ForzAzzurri.net.

NCN_it : REPUBBLICA – STIPENDI, TRA ADL E INSIGNE PRIMO CONFRONTO ‘SERENO E COSTRUTTIVO’: SI CERCA L’ACCORDO SU UN PUNTO… - zazoomnews : Napoli telefonata tra De Laurentiis e Insigne per il taglio degli stipendi - #Napoli #telefonata #Laurentiis - news24_napoli : Castelvolturno, ripresa allenamenti e novità stipendi: ADL ha rotto gli… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Napoli, telefonata ADL-Insigne per il taglio degli stipendi. Congelato anche il mese di aprile - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Il Mattino – Napoli, telefonata ADL-Insigne per il taglio degli st… -