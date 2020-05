L’attore Giacomo Poretti: “Ho avuto il Coronavirus” (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus, Giacomo Poretti racconta la malattia Anche Giacomo Poretti l’attore del celebre trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” ha contratto il Coronavirus insieme alla moglie Daniela a inizio marzo. Lo ha raccontato al giornalista Mario Calabresi nella pagina Altre Storie. Ora Giacomo sta bene, è guarito ed è pronto a ripartire con lo spettacolo a teatro Chiedimi se sono di turno “dedicato agli anni in cui lavoravo come infermiere”, spiega l’autore. Giacomo Poretti e Coronavirus, il raccontoGiacomo Poretti ha avvertito i primi sintomi del Coronavirus dopo una vacanza in montagna. Febbre e “tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”, racconta.”Le donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 maggio 2020) Coronavirus,racconta la malattia Anchel’attore del celebre trio comico “Aldo, Giovanni e” ha contratto il Coronavirus insieme alla moglie Daniela a inizio marzo. Lo ha raccontato al giornalista Mario Calabresi nella pagina Altre Storie. Orasta bene, è guarito ed è pronto a ripartire con lo spettacolo a teatro Chiedimi se sono di turno “dedicato agli anni in cui lavoravo come infermiere”, spiega l’autore.e Coronavirus, il raccontoha avvertito i primi sintomi del Coronavirus dopo una vacanza in montagna. Febbre e “tantissima stanchezza: un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”, racconta.”Le donne reagiscono meglio, sono davvero sempre più forti di ...

