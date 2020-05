Confindustria non collaborazionista (Di lunedì 4 maggio 2020) Non è un modo per disarcionare Giuseppe Conte. Non è un modo per agevolare la nascita di un governo d’unità nazionale guidato da Mario Draghi. Non è neanche un modo per dare un colpo al governo giallorosso per poi trattare e scendere a patti. Insomma, non è un gioco di palazzo. L’intervista al Corriere con cui il neo presidente di Confindustria,Carlo Bonomi, ha sonoramente bocciato la gestione della Fase 2 dal punto di vista economico è qualcosa di altro rispetto alla trama politica cui siamo abituati. Ma non per questo è meno insidiosa. Anzi, in fin dei conti lo è anche di più. Perché dietro a quelle parole c’è il grido angoscioso e angosciante di una miriade di imprenditori che sono terrorizzati per quello che accadrà nei prossimi mesi. Con i soldi promessi dall’esecutivo che ... Leggi su huffingtonpost Confindustria tuona con Bonomi : “Prestiti non bastano - Governo si muova”

