Bambini, regole Fase 2: cosa cambia/ Mascherine e passeggiate, cosa è permesso?

Anche per i bambini sta per iniziare la fatidica Fase 2 che consentirà, da lunedì 4 maggio, una maggiore libertà. I soggetti più piccoli sono indubbiamente coloro che hanno patito maggiormente in segu ...

Si va dai nonni, ma in sicurezza Le dieci regole da rispettare

Gli anziani, si sa, sono quelli che rischiano di più. Ma dopo i due mesi trascorsi senza poter vedere nonni, zii e parenti diventati «lontani» per decreto, da lunedì 4 maggio si potrà far loro visita, ...

