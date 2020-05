francescocosta : Uno stato serio non ci dice chi dobbiamo vedere ma come ci dobbiamo vedere: distanze, persone per metro², mascherin… - borghi_claudio : Ci voleva @AlbertoBagnai per dire in prima serata che la limitazione della libertà per dpcm è del tutto incostituzi… - francescocosta : Altro suggerimento: non fate l’errore di pensare che stare a casa sia la soluzione, e quindi le cose andranno male… - GuidaTVoggi : RT @tempoweb: Altro che #lockdown #regionelazio capo di gabinetto multato per una grigliata fuori casa - hermete3 : RT @eminov: @CasaLettori Che brutte persone, potrebbero usare il loro tempo per fare altro... leggere per esempio -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Mara Venier: “Non faccio altro che cucinare e mangiare. E ho messo su diversi kg…” Il Fatto Quotidiano Monticello: in RSA 26 ospiti positivi e 35 decessi da fine febbraio, ma le cause restano incerte

Sono 26 gli ospiti della Casa di Riposo di Monticello risultati positivi al Coronavirus a seguito degli accertamenti effettuati nelle ultime settimane in accordo con ATS. A renderlo noto attraverso un ...

Altro che lockdown. Regione Lazio, capo di gabinetto multato per una grigliata fuori casa

Era andato a fare una grigliata di lavoro in un'abitazione privata. Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è stato multato dopo essere stato "pizzicat ...

