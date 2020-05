The Conjuring: la casa "infestata" al centro di un livestream da brivido (Di venerdì 1 maggio 2020) La casa dove si sono svolti gli eventi che hanno ispirato il film The Conjuring sarà al centro di un livestream da brivido. Conjuring si ispira alla storia degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren e ora chi ama gli eventi sovrannaturali potrà vivere a distanza un'esperienza unica seguendo in streaming quello che accade nella casa al centro della storia dei due coniugi. Gli attuali proprietari dell'edificio hanno infatti ideato un'iniziativa di raccolta fondi che attirerà l'attenzione degli appassionati del genere horror. Corey e Jennifer Heinzen, che hanno acquistato la residenza e sostengono sia ancora infestata, hanno deciso di posizionare delle telecamere in varie zone dell'abitazione che in passato era di proprietà della famiglia Perron, testimone di eventi sovrannaturali, e verranno compiuti ... Leggi su movieplayer The Conjuring 3 | lo sceneggiatore afferma che sarà un film nuovo

