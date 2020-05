Sono le Venti | la nuova puntata del programma di Peter Gomez sul Nove | segui la diretta

(Di venerdì 1 maggio 2020)ledi: latrasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul(in live streaming su Dplay).LE, il nuovodi, è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play) e su sito www.iloft.it e app di Loft.è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9. L'articolole, ladeldisullaproviene da Il Fatto Quotidiano.

sonoleventi : CLASSE DIRIGENTE, QUELLI CHE SI TAGLIANO LO STIPENDIO Link Puntata: - fattoquotidiano : “Dà l’immagine di un uomo stanco, che ha lavorato tutto il giorno e che non se ne vergogna”. Ascoltate analisi dell… - sonoleventi : LA VERA STORIA DI 'BELLA CIAO' 'Bella Ciao' è l'inno di tutti i Davide contro Golia. Link Puntata:… - zazoomnews : Sono le Venti torna stasera ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove - #Venti #torna… - faddesso : Sono le Venti torna stasera, ecco le anticipazioni di Peter Gomez. Appuntamento alle 19.53 sul Nove – Il Fatto Quot… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono Venti

Il Fatto Quotidiano

ROMA. È con un lungo post su Facebook che il presidente del Consiglio ha voluto celebrare la Festa dei lavoratori, cogliendo anche l’occasione per chiedere scusa sui ritardi che hanno interessato i so ...Sono le Venti di Peter Gomez: la nuova trasmissione d’informazione in onda dal lunedì al venerdì, alle 19.53 sul NOVE (in live streaming su Dplay). SONO LE VENTI, il nuovo programma di Peter Gomez, è ...