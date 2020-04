Tim | Consob | Elliott scende dal 6 | 976% allo 0 | 265%**

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) –si disimpegna in Tim. Paul E. Singer, è sceso lo scorso 28 aprile dal 6,0,265% nel capitale sociale di Tim, secondo quanto emerge dagli aggiornamenti della.L'articolodal 6,0,CalcioWeb.

Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 30 aprile 2020 si apprende che dal 28 aprile Paul Singer è accredito di una partecipazione aggregata del 5,127% detenuta in Telecom Italia TIM. Nel dettagli ...Listini europei in ordine sparso in attesa del vertice europeo del pomeriggio - A Milano risale Eni mentre il petrolio recupera - Crolla Inwit - Spunti positivi nel lusso ...