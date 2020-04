Coronavirus | italiani con l’ansia da post-lockdown | l’81% teme il contatto

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tra pochi giorni inizierà un graduale, seppur lento, allentamento delle misure di contenimento per il: ma glisono pronti a riacquistare la propria libertà? Per indagare lo stato d’animo della popolazione, l’Eurodap (Associazione europea per il disturbo da attacchi di panico) ha promosso per l’Adnkronos Salute un sondaggio a cui hanno partecipato 734 persone di ambo i sessi. Ebbene, il 73% confida che sarà molto difficile tornare alla solita routine e solo il 7% si dice positivo e sicuro che tornerà tutto alla normalità; il restante 20% ammette che avrà qualche difficoltà, ma è fiducioso. La principale paura è quella generata dalcon gli altri (81%), che inevitabilmente inciderà nella ripresa delle attività sociali e lavorative. Il 76% afferma comunque che ...