Ultime Notizie dalla rete : Thierry Henry La quarantena di Thierry Henry: “Tanti pensieri per la testa. Mi sembra di… pulire sempre casa” ItaSportPress Coronavirus, Thierry Henry: «Il calcio è secondario, prima la salute»

“La cosa più importante è la salute di tutti. Il calcio diventa secondario. Quando lo abbiamo saputo abbiamo subito pensato insieme allo staff: "Ragazzi, la cosa più importante è la salute di tutti, n ...

Thierry Henry: "Stop a Eredivisie e Ligue 1? Non so se la MLS ripartirà"

"Eredivisie e Ligue 1? Non so se la MLS ripartirà". Cosi' Thierry Henry, ex attaccante di Juventus e Milan, ora allenatore dei Montreal Impact vuole farsi trovare pronto se il campionato americano dec ...

