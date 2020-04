Parita' di genere | Dateci Voce lancia sabato un flashmob virtuale

(Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le promotrici di, che chiede di valorizzare le differenze attraverso l'applicazione delle leggi sulla' diin tutti i luoghi decisionali del Paese e in particolare nelle commissioni task force, hanno organizzato perprossimo un. Per partecipare sara' sufficiente indossare una mascherina con scritto “” e postare la propria foto su Twitter, Facebook e Instagram, taggando o menzionando i canali “”.Ad oggi l'iniziativa conta l'adesione di 107 tra associazioni e organizzazioni firmatarie migliaia di adesioni di cittadini e cittadine e nomi illustri di politica, cultura, imprese e sport. “Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli – dice Azzurra Rinaldi, economista e tra le prime firmatarie e promotrici – motiva l'assenza totale di donne dal comitato ...

