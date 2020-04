Gianfranco Vissani “Fase 2? Hanno deciso di ucciderci”/ “Con queste regole…”

LegaSalvini : L’INTERVISTA A GIANFRANCO VISSANI: “UCCIDONO I RISTORANTI” - orsomarrone : Gianfranco Vissani: «Uccidono i ristoranti, stellati compresi» - Llukas79 : RT @LaVeritaWeb: Gianfranco Vissani: «Uccidono i ristoranti, stellati compresi» Il video e l'intervista completa allo chef - Massimo10489625 : RT @LaVeritaWeb: Gianfranco Vissani: «Uccidono i ristoranti, stellati compresi» Il video e l'intervista completa allo chef - Whippetlogan2 : RT @O_Strunz: Gianfranco #Vissani intervistato da '#LaVerità: 'Il #GovernodellaVergogna condanna i ristoranti a morte'. Ok, ma quelli che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianfranco Vissani

La Verità

“Hanno deciso di ucciderci”, queste sono le parole forti usato dallo chef Gianfranco Vissani che riassume in questo modo la difficile situazione del suo comparto ai tempi della quarantena e, soprattut ...“Hanno deciso che dobbiamo morire come categoria e come rappresentanti della qualità italiana, bisogna togliere di mezzo queste regole assurde e mettere soldi a fondo perduto”. Così dice in un’intervi ...