Gualtieri: “Per tutto il 2020 eliminata l’Iva sulle mascherine” (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA – In audizione sul Def il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è tornato anche sul dl aprile (che dovrebbe essere approvato nei primi giorni di maggio): “Abbiamo in previsione – ha assicurato il titolare del Mef – di prorogare la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza oltre che inserire un indennizzo per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo“. E sui numeri ammette: “Abbiamo messo in campo un pacchetto di misure mai visto dal dopoguerra ad oggi. Il Def prevede una ripresa nel 2021 che rappresenta una valutazione prudenziale, sull’ipotesi che la crisi dell’epidemia non sia superata completamente a inizio anno”. Il ministro Gualtieri sulle mascherine Il ministro Gualtieri è intervenuto anche sulle mascherine: “Per tutto il 2020 ... Leggi su newsmondo (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA – In audizione sul Def il ministro dell’Economia, Roberto, è tornato anche sul dl aprile (che dovrebbe essere approvato nei primi giorni di maggio): “Abbiamo in previsione – ha assicurato il titolare del Mef – di prorogare la Naspi a favore di coloro che hanno il sussidio di disoccupazione in scadenza oltre che inserire un indennizzo per colf e badanti che non hanno potuto lavorare in questo periodo“. E sui numeri ammette: “Abbiamo messo in campo un pacchetto di misure mai visto dal dopoguerra ad oggi. Il Def prevede una ripresa nel 2021 che rappresenta una valutazione prudenziale, sull’ipotesi che la crisi dell’epidemia non sia superata completamente a inizio anno”. Il ministromascherine Il ministroè intervenuto anchemascherine: “Peril...

borghi_claudio : In corso le audizioni per il DEF alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Problemi tecnici a parte le potete s… - borghi_claudio : Fra poco audizione di gualtieri per il DEF in Commissione Bilancio. Diretta alla webtv della Camera - davidealgebris : Ho sentito Ministri di vari governi Europei. Tutti mi dicono la stessa cosa. Grazie al cielo Italia è rappresenta d… - thewaterflea : RT @IoFausto: ( PER CHI HA NERVI D'ACCIAIO ) Gualtieri DEF 5à Commissione attività conoscitiva preliminare - MichiVulpi : RT @Deputatipd: Solidarietà a Roberto Gualtieri e grazie per il lavoro che fa, con competenza, serietà, passione. La mozione di sfiducia de… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Per Coronavirus: Gualtieri, 'riapertura attività produttive procederà per gradi' Affaritaliani.it