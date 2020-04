Nuove prove di carico: prevista chiusura temporanea del Ponte della Scafa (Di lunedì 27 aprile 2020) Anas (Gruppo FS Italiane) effettuerà nella giornata di sabato 2 maggio una temporanea chiusura al traffico del Ponte della Scafa situato sulla statale 296. La chiusura si rende necessaria al fine di poter effettuare prove di carico sull’opera d’arte. Dalle ore 6.00 alle ore 16.00 il tratto sarà interdetto al traffico con deviazioni su viabilità locale sia in direzione Ostia che in direzione Fiumicino. Nuove prove di carico: prevista chiusura temporanea del Ponte della Scafa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Concorsi Camera Deputati - 38 Consiglieri Parlamentari : prove scritte a settembre - le nuove date

