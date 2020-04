Coronavirus | Colao | “Screening estensivi | app e supporto ai singoli”

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 27 aprile 2020) Screening estesi, rapida adozione dell’app per tracciare i contatti tra contagiati e interventi adi famiglie e individui. Oltre all’esortazione a uniformare a livello nazionale i dati sulla curva dell’epidemia. Sono queste le raccomandazioni formulate dalla task force guidata da Vittorioper il contrasto all’emergenzain Italia (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA” - GRAFICHE), come ha fatto sapere lo stesso comitato in un comunicato stampa. Per quanto riguarda la fase che si apre adesso, invece, la squadra di esperti “vuole ora ascoltare e sistematizzare bisogni e opportunità di individui, famiglie e imprese, per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21” (IL CALENDARIO DELLE ...