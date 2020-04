Vivi e Lasci Vivere, Massimo Ghini: “Mio figlio non l’ho raccomandato” (Di sabato 25 aprile 2020) Massimo Ghini su Vivi e Lascia Vivere: “Mio figlio ha recitato nella fiction ma non l’ho raccomandato” Lo abbiamo visto recitare nei panni di Toni, un uomo d’affari che dirige una catena d’hotel eleganti. Massimo Ghini è infatti uno degli attori del cast di Vivi e Lascia Vivere, serie televisiva in onda su Rai 1 con la partecipazione di Elena Sofia Ricci che, invece, interpreta Laura, una madre che si ritrova a dover ricominciare da zero la sua vita dopo un brutto evento. Accanto a loro, per un ritorno al passato e quindi per l’interpretazione di Toni da giovane, troviamo il figlio, Leonardo. Massimo Ghini, in un’intervista al settimanale DiPiù Tv, ha rivelato che il ragazzo sta muovendo i primi passi come attore precisando che ha appena terminato l’accademia e non è di certo grazie a lui che è entrato nel cast: ... Leggi su lanostratv Vivi e lascia vivere : la prima puntata della fiction è un successo di ascolti

Pino Quartullo, ex compagno di Elena Sofia Ricci: “Da lei accuse false e gravi, non l’ho tradita”

Dal rapporto con il regista e attore, durato dal 1995 al 1997, è nata Emma Quartullo. Nei giorni scorsi, la protagonista di Vivi e lascia vivere ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, in cui ...

