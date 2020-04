Verona | Kumbulla | «Debutto in Serie A? Devo dire grazie a Juric»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Marash, rivelazione dell’Hellas, ha parlato della stagione della squadra scaligera: le dichiarazioni del difensore Ospite dellatta Instagram del profilo ufficiale dell’Hellas, Marashha commentato la sua stagione e quella della formazione allenata da. «So solo che mi sono allenato duramente, cercando di dimostrare al mister le mie qualità. Lui ha creduto molto in me,a lui ho avuto l’opportunità di debuttare inA. Ho provato a sfruttarla al massimo, e ancheai miei compagni sono riuscito a coronare il mio sogno. Quando ho capito che sarebbe stata una stagione importante? L’ho realizzato alla prima partita inA. In altre stagioni avevo fatto i precampionati, partite in Coppa Italia, ma non avevo mai giocato in A. Quando ho esordito ho capito che avrei potuto ritagliarmi il mio ...