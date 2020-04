Città metropolitana Bologna, intesa con RFI per linee guida 30 nuovi “hub intermodali” (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Protocollo d’intesa per l’elaborazione di linee di indirizzo per la progettazione dei 30 Centri di Mobilità previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Bologna metropolitana. L’accordo è stato sottoscritto dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna, Virginio Merola e dall’Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, e ha l’obiettivo di individuare criteri omogenei per redigere entro fine anno i criteri e sviluppare poi i primi progetti di fattibilità. Temi previsti appunto nel PUMS e ora più che mai centrali nelle politiche di rilancio superata la fase di emergenza COVID-19. I 30 Centri di Mobilità, in gran parte posti in prossimità di stazioni ferroviarie, rappresentano il punto di incontro tra le strategie di mobilità ... Leggi su quifinanza Città Metropolitana : Villa Altieri - avanti con tour virtuale

