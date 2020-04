Vieri | «Da Belotti mi aspetto 20 gol Juve? Prima o poi perderà uno scudetto…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Boboha parlato sulle pagine del Corriere della Sera, commentando come al solito senza peli sulla lingua Christianha parlato sulle pagine del Corriere della Sera. Queste le parole dell’ex attaccante dell’Inter. ITALIA – «Era tanto tempo che non vedevo giocare così bene l’Italia, l’ho detto anche a Mancini. Esalta le qualità dei giocatori, vede i giovani e non ha paura a lanciarli senza trascurare qualche vecchietto se lo merita». IMMOBILE E– «Ciro Immobile è maturato e sta facendo tanti gol, ora però deve fare uno scatto in avanti con la maglia azzurra e non lo dico per criticarlo. Il Galloè uno tosto, ma da uno con le sue qualità mi20 gol a stagione». HAALAND – «Haaland è il più forte di tutti e ha ...