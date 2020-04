Tom Hanks risponde a Corona, un bambino vittima dei bulli: "Hai un amico in me" (Di venerdì 24 aprile 2020) Tom Hanks ha voluto rispondere a un bambino chiamato Corona per sostenerlo contro i bulli che lo prendono in giro. Tom Hanks ha scritto una lettera per offrire il proprio sostegno a un bambino vittima dei bulli a causa del suo particolare nome: Corona De Vries. L'attore, come ha riportato un'emittente televisiva australiana Channel 7, è intervenuto inviando una lettera al piccolo dopo aver ricevuto un suo messaggio. Corona De Vries ha otto anni e vive nello stato del Queensland. Il bambino ha scritto al premio Oscar e a sua moglie Rita Wilson dopo aver scoperto che erano positivi al Coronavirus, dicendo sulla pagina: "Ho sentito al telegiornale che tu e tua moglie avete preso il Coronavirus. State bene?". Corona ... Leggi su movieplayer Prova a prendermi - stasera su Iris il film con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks

Prova A Prendermi - stasera in tv uno dei migliori film di Spielberg - con DiCaprio e Tom Hanks

Tom Hanks torna a descrivere i sintomi del coronavirus : "Ero annientato" (Di venerdì 24 aprile 2020) Tomha volutore a unchiamatoper sostenerlo contro iche lo prendono in giro. Tomha scritto una lettera per offrire il proprio sostegno a undeia causa del suo particolare nome:De Vries. L'attore, come ha riportato un'emittente televisiva australiana Channel 7, è intervenuto inviando una lettera al piccolo dopo aver ricevuto un suo messaggio.De Vries ha otto anni e vive nello stato del Queensland. Ilha scritto al premio Oscar e a sua moglie Rita Wilson dopo aver scoperto che erano positivi alvirus, dicendo sulla pagina: "Ho sentito al telegiornale che tu e tua moglie avete preso ilvirus. State bene?"....

aurotpwk : RT @anni3hall: Tom Hanks e Leonardo DiCaprio che recitano insieme. - 3cinematographe : Un bambino di nome Corona viene soprannominato Coronavirus e Tom Hanks gli scrive: 'Hai un amico in me!'. #TomHanks - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Come Tom Hanks, il #lockdown di tre argentini all’aeroporto di #Francoforte: “Dormiamo per terra” #coronavirus https://t.co… - B77Mela : È piovuto per due giorni di fila. Mi sembrava di essere a Seattle in quel film di Tom Hanks. - BeJustMe : Il Film con Tom Hanks non gli ha insegnato niente? Ma in fondo, che vuoi pretendere da gente così. -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Hanks Tom Hanks risponde a Corona, un bambino vittima dei bulli: "Hai un amico in me" Movieplayer.it Tom Hanks risponde a Corona, un bambino vittima dei bulli: "Hai un amico in me"

Tom Hanks ha voluto rispondere a un bambino chiamato Corona per sostenerlo contro i bulli che lo prendono in giro. Tom Hanks ha scritto una lettera per offrire il proprio sostegno a un bambino vittima ...

Prova a prendermi, stasera su Iris il film con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks

Stasera su Iris alle 21:00 va in onda Prova a prendermi, il film che ha come protagonisti Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, diretti da Steven Spielberg, ispirato a una storia vera. NOTIZIA di PATRIZIO ...

Tom Hanks ha voluto rispondere a un bambino chiamato Corona per sostenerlo contro i bulli che lo prendono in giro. Tom Hanks ha scritto una lettera per offrire il proprio sostegno a un bambino vittima ...Stasera su Iris alle 21:00 va in onda Prova a prendermi, il film che ha come protagonisti Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, diretti da Steven Spielberg, ispirato a una storia vera. NOTIZIA di PATRIZIO ...