James McAvoy e Sarah Paulson sono gli ospiti dell'Autocomplete Interview di oggi (Di giovedì 23 aprile 2020) Quando un attore lavora con il regista M. N. Shyamalan, il film in questione sarà un successo che resterà o un grosso flop che farà parlare di sé per i motivi sbagliati. Shyamalan, è risaputo, è molto talentuoso ma un po' discontinuo. Ma James McAvoy è stato piuttosto fortunato: prima Split e poi Glass sono stati entrambi un successo al botteghino. Nella pellicola Glass la star scozzese ha condiviso il set con Sarah Paulson, l'attrice nota per American Horror Story – e per inanellare candidature agli Emmy e ai Golden Globe. In questo video, i due fanno quello che si fa nelle Autocomplete Interview di Wired: rispondono alle domande su di loro che si trovano negli autocomplete di Google. Paulson non ha figli ed è vegetariana, scopriamo. L'attrice rivela anche quale è la sua emoji ...

