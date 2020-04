Feltri e il sud inferiore | c’è chi non ci sta | edicolante cosentina smette di vendere

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 aprile 2020) Le parole di Vittoriodell’altroieri non hanno lasciato indifferenti il Sud Italia (a suo dire). E così tra le molteplici proteste più o meno social spicca l’iniziativa di unacalabrese. Si tratta di Tiziana Marchese di Montalto Uffugo (cittadina da circa 20.000 anime in provincia di Cosenza) che ha annunciato che non venderà più Libero. Lo ha fatto attraverso un post su Facebook (oltre ad avere affisso un cartello dinnanzi all’esercizio) che è diventato ben presto virale, ottenendo oltre 30k like e 32k condivisioni. A testimonianza che le parole di(che potete leggere cliccando qui) non hanno lasciato indifferenti: L'articoloe il sud, c’è chi non ci sta:diLibero proviene da NonSolo.TV.