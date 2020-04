Cisl: alta velocità Frosinone è importante per sviluppo territorio (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “Le stazioni e le ferrovie sono entrate nell’immaginario collettivo perche’ sin dal dopoguerra sono diventate il simbolo della migrazione interna e mezzo di trasporto per milioni di persone. Oltre ad avere avuto una centralita’ in film e romanzi. L’immaginario associato ai treni ci accompagna, ci prende per mano e ci porta ovunque. Questo crea delle implicazioni sociali molto forti. Lo sviluppo dell’alta velocita’ non ci fa piu’ pensare al treno solo ed esclusivamente come a un mezzo di trasporto del passato. Il suo concentrato tecnologico e’ tale che anche in futuro riuscira’ a mantenere un ruolo centrale per gli spostamenti di merci e persone.” “Siamo convinti che l’alta velocita’ avra’ un impatto notevole sull’economia del frusinate con la creazione di posti di lavoro. Inoltre ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – “Le stazioni e le ferrovie sono entrate nell’immaginario collettivo perche’ sin dal dopoguerra sono diventate il simbolo della migrazione interna e mezzo di trasporto per milioni di persone. Oltre ad avere avuto una centralita’ in film e romanzi. L’immaginario associato ai treni ci accompagna, ci prende per mano e ci porta ovunque. Questo crea delle implicazioni sociali molto forti. Lodell’velocita’ non ci fa piu’ pensare al treno solo ed esclusivamente come a un mezzo di trasporto del passato. Il suo concentrato tecnologico e’ tale che anche in futuro riuscira’ a mantenere un ruolo centrale per gli spostamenti di merci e persone.” “Siamo convinti che l’velocita’ avra’ un impatto notevole sull’economia del frusinate con la creazione di posti di lavoro. Inoltre ...

mauromusalibero : RT @Cisl_Lazio: TRASPORTI: AV FROSINONE, IMPORTANTE PER SVILUPPO TERRITORIO. L'Alta velocita' avra' un impatto notevole sull'economia del f… - antovaleriani : RT @Cisl_Lazio: TRASPORTI: AV FROSINONE, IMPORTANTE PER SVILUPPO TERRITORIO. L'Alta velocita' avra' un impatto notevole sull'economia del f… - annamariacec : RT @Cisl_Lazio: TRASPORTI: AV FROSINONE, IMPORTANTE PER SVILUPPO TERRITORIO. L'Alta velocita' avra' un impatto notevole sull'economia del f… - rositapelecca : RT @Cisl_Lazio: TRASPORTI: AV FROSINONE, IMPORTANTE PER SVILUPPO TERRITORIO. L'Alta velocita' avra' un impatto notevole sull'economia del f… - LucaMancino77 : RT @Cisl_Lazio: TRASPORTI: AV FROSINONE, IMPORTANTE PER SVILUPPO TERRITORIO. L'Alta velocita' avra' un impatto notevole sull'economia del f… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl alta Cisl: alta velocità Frosinone è importante per sviluppo territorio RomaDailyNews Fincantieri si prepara per l’indotto. «L’azienda dovrà gestire l’appalto»

Monito della Cisl e l’appello della Cgil sui nodi da risolvere: mensa e spogliatoi. Oggi nuovo vertice in cantiere con il Prefetto ...

Milano, l'ultima beffa nelle Rsa: dopo i contagi, la cassa integrazione

A pagare il prezzo più alto, prima ancora dei dipendenti diretti, potrebbero essere i lavoratori più deboli, quelli di cooperative e società esterne che si occupano di assistenza, pulizie e altri ...

Monito della Cisl e l’appello della Cgil sui nodi da risolvere: mensa e spogliatoi. Oggi nuovo vertice in cantiere con il Prefetto ...A pagare il prezzo più alto, prima ancora dei dipendenti diretti, potrebbero essere i lavoratori più deboli, quelli di cooperative e società esterne che si occupano di assistenza, pulizie e altri ...