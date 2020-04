Abbiamo bisogno di una società più equa e sostenibile (Di giovedì 23 aprile 2020) (Questo post è a cura di Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International, e Faiza Oulahsen, Programme Director di Greenpeace Nederland).L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla nostra comunità globale è senza precedenti, e sta mettendo in evidenza la fragilità del mondo in cui viviamo. La crisi in corso sta inoltre rivelando quanto in realtà già sapevamo: come siano premurose e coraggiose le persone, soprattutto quelle in prima linea nella lotta alla pandemia, anche in un contesto di dolore devastante.Questa crisi è inoltre il momento in cui possiamo porre rimedio al fallimentare modello economico che governi e istituzioni hanno applicato per troppo tempo: hanno anteposto i profitti alle persone e al Pianeta. Anni di austerità, guadagni a breve termine, modelli economici che ci hanno spinto a varcare i ... Leggi su huffingtonpost Milano : l’Arcivescovo contro il Governo - abbiamo bisogno di gesti - ma i gesti ci sono impediti

Simona Ventura - confessione inaspettata : “Abbiamo un grande bisogno di…”

Antonella Clerici - la sua raccolta è un successo : “Abbiamo ancora bisogno di voi” (Di giovedì 23 aprile 2020) (Questo post è a cura di Jennifer Morgan, Direttrice Esecutiva di Greenpeace International, e Faiza Oulahsen, Programme Director di Greenpeace Nederland).L’impatto dell’emergenza Covid-19 sulla nostra comunità globale è senza precedenti, e sta mettendo in evidenza la fragilità del mondo in cui viviamo. La crisi in corso sta inoltre rivelando quanto in realtà già sapevamo: come siano premurose e coraggiose le persone, soprattutto quelle in prima linea nella lotta alla pandemia, anche in un contesto di dolore devastante.Questa crisi è inoltre il momento in cui possiamo porre rimedio al fallimentare modello economico che governi e istituzioni hanno applicato per troppo tempo: hanno anteposto i profitti alle persone e al Pianeta. Anni di austerità, guadagni a breve termine, modelli economici che ci hanno spinto a varcare i ...

vladiluxuria : #VittorioFeltri dice che noi del Sud siamo inferiori. Invito tutti i meridionali a non farsi contagiare dal virus d… - Pontifex_it : Nella prova che stiamo attraversando, ci siamo ritrovati fragili. Abbiamo bisogno del Signore, che vede in noi, al… - Fiorello : Siamo di fronte ad un’emergenza globale e solo una risposta globale può fare davvero la differenza. Questo virus n… - beppe_grillo : L'emergenza che stiamo vivendo ha messo a nudo i mali delle continue pratiche di pianificazione urbana incentrata s… - Toni_ct_1 : RT @Somewhe27094922: Non esistono errori quando ci si relaziona a qualcuno che sembra importante per noi. Se non ci dà ciò che cercavamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo bisogno Coronavirus, il Piemonte a Roma: "Abbiamo bisogno di medici, ma specializzati " La Stampa Il Rinascimento Verde di Fontanafredda

Abbiamo bisogno di rovesciare questo paradigma, mettendo la terra al centro dell’uomo. Da 4,5 miliardi di anni esiste il nostro pianeta, una magnifica combinazione di terra, acqua ed atmosfera che ha ...

Letta: "Senza intesa in UE sarebbe un disastro"

Anche se relativamente di poco conto, Letta ricorda che "di fronte alla situazione abbiamo bisogno di tutto, anche di quei 36 miliardi in modo da riformare la nostra sanità". "Non invidio nessuno che ...

Abbiamo bisogno di rovesciare questo paradigma, mettendo la terra al centro dell’uomo. Da 4,5 miliardi di anni esiste il nostro pianeta, una magnifica combinazione di terra, acqua ed atmosfera che ha ...Anche se relativamente di poco conto, Letta ricorda che "di fronte alla situazione abbiamo bisogno di tutto, anche di quei 36 miliardi in modo da riformare la nostra sanità". "Non invidio nessuno che ...