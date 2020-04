“Meraviglia” Milena Miconi sempre più dea | così | tutto in mostra 48 anni all’anagrafe

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Continua a fare strage di cuori l’ex soubrette del Bagaglino? Stiamo parlano di. Con i suoi 51,4 mila follower, l’ex soubrette e attrice, risulta esseremolto attiva sui social, dove continua a conquistare i cuori dei fan come ai tempi del Bagaglino. Di stradane ha fatta tanta, non solo professionalmente. Fidanzata per 18con il regista Mauro Graiani, novepiù grande di lei,convoglia finalmente a nozze. Una ciliegina sulla torta per una famiglia già ben consolidata.è diventata mamma di Sofia nel 2003 e di Agnese nel 2010. Poi, nel 2019 finalmente la coppia fidanzata da molti, ben 18, proferisce il fatidico ‘si’. Oggi l’ex soubrette vanta la bellezza di 48, e nonostante le due splendide gravidanze, non si può certamente dire che abbia perso la tonicità ...