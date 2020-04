LA FREGATURA DELL’APP “IMMUNI”, PER TRACCIARE I CONTATTI DELLE PERSONE CONTAGIATE (Di mercoledì 22 aprile 2020) LA FREGATURA. SARÀ VOLONTARIA MA CHI NON LA SCARICA AVRÀ LIMITI ALLA MOBILITÀ – PER ESSERE UTILE DOVRÀ ESSERE SCARICATA ALMENO DAL 60% DELLA POPOLAZIONE – L’ALTERNATIVA, SOPRATTUTTO PER GLI ANZIANI, E’ UN BRACCIALETTO ELETTRONICO… Il tema è delicato, perché incrocia la tutela della privacy e l’ efficacia dei controlli decisivi per la fase 2, cioè per la riapertura del Paese. Immuni è la app scelta dal governo per TRACCIARE i CONTATTI DELLE PERSONE CONTAGIATE, in modo da contenere gli effetti di un’ eventuale seconda ondata. Per essere utile alla causa dovrà essere scaricata almeno dal 60% della popolazione. Altrimenti i CONTATTI mappati, nel rispetto della privacy DELLE singole PERSONE viste che tutte le informazioni sarebbero anonimizzate, non sarebbero sufficienti a tenere sotto ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) LA. SARÀ VOLONTARIA MA CHI NON LA SCARICA AVRÀ LIMITI ALLA MOBILITÀ – PER ESSERE UTILE DOVRÀ ESSERE SCARICATA ALMENO DAL 60% DELLA POPOLAZIONE – L’ALTERNATIVA, SOPRATTUTTO PER GLI ANZIANI, E’ UN BRACCIALETTO ELETTRONICO… Il tema è delicato, perché incrocia la tutela della privacy e l’ efficacia dei controlli decisivi per la fase 2, cioè per la riapertura del Paese. Immuni è la app scelta dal governo per, in modo da contenere gli effetti di un’ eventuale seconda ondata. Per essere utile alla causa dovrà essere scaricata almeno dal 60% della popolazione. Altrimenti imappati, nel rispetto della privacysingoleviste che tutte le informazioni sarebbero anonimizzate, non sarebbero sufficienti a tenere sotto ...

LimeMagazineU : LA FREGATURA DELL’APP “IMMUNI”, PER TRACCIARE I CONTATTI DELLE PERSONE CONTAGIATE - enio_marelli : @Camillamariani4 Scendere in piazza? E come se siamo terrorizzati dalla nostra ombra... Se non impariamo a difender… - Enki2270 : RT @poggio_maurizio: LA FREGATURA DELL’APP “IMMUNI”, PER TRACCIARE I CONTATTI DELLE PERSONE CONTAGIATE: SARÀ VOLONTARIA MA CHI NON LA SCARI… - Marylu58121349 : RT @poggio_maurizio: LA FREGATURA DELL’APP “IMMUNI”, PER TRACCIARE I CONTATTI DELLE PERSONE CONTAGIATE: SARÀ VOLONTARIA MA CHI NON LA SCARI… - curioso_molto : RT @poggio_maurizio: LA FREGATURA DELL’APP “IMMUNI”, PER TRACCIARE I CONTATTI DELLE PERSONE CONTAGIATE: SARÀ VOLONTARIA MA CHI NON LA SCARI… -

Ultime Notizie dalla rete : FREGATURA DELL’APP Pietro Senaldi a DiMartedì: "La App Immuni? Io mi faccio penetrare ma non voglio il filmino a reti unificate" LiberoQuotidiano.it