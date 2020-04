Inter | Vertonghen | «Voglio firmare per il club giusto»

Leggi su calcionews24

Il difensore del Tottenham apre le porte a un trasferimento all'estero: Inter alla finestra per il belga Jan Vertonghen ha rotto il silenzio e fatto chiarezza sul proprio futuro ai microfoni di Play Sports Kot: «Voglio restare con il club. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Deve essere un club ambizioso, voglio giocare in Europa perché la nazionale è importante per me». L'esperto difensore belga potrebbe non rinnovare il contratto con il Tottenham e lasciare la Premier League. Sulle sue tracce c'è l'Inter, che spera di ingaggiarlo a parametro zero bruciando la folta concorrenza.