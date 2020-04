Virus, Fontana ancora contro riaperture differenziate: "Più danni che vantaggi" (Di martedì 21 aprile 2020) Lavinia Greci Il governatore della Lombardia è tornato a discutere della possibilità di un calendario di ripartenze diverse e si è detto, ancora una volta, contario: "Non consentirebbe un equilibrato sviluppo nemmeno alle regioni che aprono" Attilio Fontana ne è convinto: una riapertura diversificata delle diverse aree colpite dal nuovo coronaVirus sarebbe "monca e zoppa" e "non consentirebbe un equilibrato sviluppo nemmeno alle regioni che aprono". Il governatore della regione Lombardia, ai microfoni del programma 24 Mattino, di Radio 24, è tornato a parlare della "fase 2" e come aveva specificato ieri, a suo avviso, l'ipotesi di una riapertura regionalizzata porterebbe rischi e pochi benefici: "C'è una tale interconnessione tra le filiere e le attività commerciali, che c'è davvero il rischio che un'apertura a ... Leggi su ilgiornale LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Fontana : “Da riapertura regionalizzata più danni che vantaggi”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. In Francia superati i 20mila morti - Fontana : “Ospedale Fiera potrà servire per futuro”

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Fontana : “Dalla Lombardia 3 miliardi per la ripresa” (Di martedì 21 aprile 2020) Lavinia Greci Il governatore della Lombardia è tornato a discutere della possibilità di un calendario di ripartenze diverse e si è detto,una volta, contario: "Non consentirebbe un equilibrato sviluppo nemmeno alle regioni che aprono" Attilione è convinto: una riapertura diversificata delle diverse aree colpite dal nuovo coronasarebbe "monca e zoppa" e "non consentirebbe un equilibrato sviluppo nemmeno alle regioni che aprono". Il governatore della regione Lombardia, ai microfoni del programma 24 Mattino, di Radio 24, è tornato a parlare della "fase 2" e come aveva specificato ieri, a suo avviso, l'ipotesi di una riapertura regionalizzata porterebbe rischi e pochi benefici: "C'è una tale interconnessione tra le filiere e le attività commerciali, che c'è davvero il rischio che un'apertura a ...

Agenzia_Ansa : Il virus divide l'Italia, Patuanelli: 'Riaprire per regioni'. Scontro sulla Lombardia, Fontana: 'Ci vogliono commis… - LegaSalvini : FONTANA: «ALCUNE REGIONI APRONO PRIMA? GROSSO RISCHIO PER TUTTI» IL GOVERNATORE LOMBARDO: «NON C’È CHI “È PIÙ O CHI… - LegaSalvini : ++ L’ARTICOLO DI FELTRI: GIÙ LE MANI DA FONTANA ++ La sinistra sfrutta indegnamente il virus contro il Presidente… - Andyphone : RT @Skardy78: @Andyphone @QRepubblica @NicolaPorro @GiulioGallera E negli studi televisivi...ancora non hanno capito che chi ha fatto meno… - farfallaxbianc4 : RT @Frantz75: Trump, gli ultracattolici USA, La AltRight, Fiore e FN, Meloni, Salvini, Fontana, Bannon, qeulli che il virus è colpa dei gay… -