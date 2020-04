Tom Brady viola la quarantena: sorpreso dalla polizia ad allenarsi in un parco (Di martedì 21 aprile 2020) La stella della Nfl di football, Tom Brady, è stato cacciato da un parco di Tampa, chiuso al pubblico a causa dell'emergenza coronavirus, dove si stava allenando. Lo ha reso noto il sindaco della città della Florida, Jane Castor. Una brutta figura per un atleta considerato una vera e propria icona dello sport a stelle e strisce. Leggi su fanpage Tom Brady e la terapia di coppia con la moglie Gisele Bündchen

La stella della Nfl di football, Tom Brady, è stato cacciato da un parco di Tampa, chiuso al pubblico a causa dell’emergenza coronavirus, dove si stava allenando. Lo ha reso noto il sindaco della ...

Tutti conoscono la maniacale voglia di allenarsi di Tom Brady. Gli ex compagni dei Patriots raccontano di essere arrivati anche alle cinque del mattino nella palestra e di averlo trovato già lì, ironi ...

La stella della Nfl di football, Tom Brady, è stato cacciato da un parco di Tampa, chiuso al pubblico a causa dell’emergenza coronavirus, dove si stava allenando. Lo ha reso noto il sindaco della ...Tutti conoscono la maniacale voglia di allenarsi di Tom Brady. Gli ex compagni dei Patriots raccontano di essere arrivati anche alle cinque del mattino nella palestra e di averlo trovato già lì, ironi ...