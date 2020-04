Le Iene scherzo a Michelle Hunziker | testimone del tradimento ai danni di Aurora video

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 21 aprile 2020) LeShowdelda parte di Goffredo aidi) Ieri giovedì 21 marzo è andato in onda l’appuntamento del giovedì, dopo la lunga pausa dovuta alla positività di un membro della produzione al Covid-19, con LeShow condotto dalleGiulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani, ognuno dalla propria abitazione. Tra un’inchiesta e l’altra non è mancato però unoe vittima di questa settimana la bella conduttrice. Ad opera diStefano Corti e Alessandro Onnis, con la collaborazione della figliasi trovadel, in casa sua, durante la quarantena. Scopre infatti, in flagrante Goffredo, il fidanzato della figlia, a letto con Sara, amica dei due. Clicca qui per vedere lo ...