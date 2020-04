“Il 4 maggio è troppo presto. Il test del governo è inadatto”, dice Galli (Di martedì 21 aprile 2020) “Qui stiamo parlando di riaprire il 4 maggio, una data a gravissimo rischio che lo diventa dieci volte di più se non mettiamo in campo misure su base aziendale”. È quanto dichiara in un'intervista Il Fatto Quotidiano il professor Massimo Galli del Sacco di Milano, che aggiunge: “Il test nazionale ideato dal governo non è utile per riaprire il 4 maggio”. Secondo il sanitario “se lo scopo è mettere in condizione le imprese di ripartire“ ci sono almeno due problemi: il primo è che “non abbiamo un'organizzazione per fare a breve termine la veni-puntura a tutti i lavoratori “, il secondo che “non abbiamo nessun test sierologico la cui positività che garantisca l'assenza di virus nei secreti del malato”. Dunque? “Quindi a tutti i positivi dovremmo fare il tampone” è la ... Leggi su agi Fase 2 - Conte : “Il 4 maggio non riapriremo tutto - sarà graduale”

Conte : “Il 4 maggio non riapriremo tutto - sarà graduale”

Coronavirus - Speranza : “Il 4 Maggio la data della ripartenza - i sacrifici hanno permesso di salvare migliaia di vite” (Di martedì 21 aprile 2020) “Qui stiamo parlando di riaprire il 4, una data a gravissimo rischio che lo diventa dieci volte di più se non mettiamo in campo misure su base aziendale”. È quanto dichiara in un'intervista Il Fatto Quotidiano il professor Massimodel Sacco di Milano, che aggiunge: “Ilnazionale ideato dalnon è utile per riaprire il 4”. Secondo il sanitario “se lo scopo è mettere in condizione le imprese di ripartire“ ci sono almeno due problemi: il primo è che “non abbiamo un'organizzazione per fare a breve termine la veni-puntura a tutti i lavoratori “, il secondo che “non abbiamo nessunsierologico la cui positività che garantisca l'assenza di virus nei secreti del malato”. Dunque? “Quindi a tutti i positivi dovremmo fare il tampone” è la ...

NicolaPorro : In #Europa le scuole aprono, in #Italia no. #lockdown fino al 4 maggio ma #Patuanelli spinge per la riapertura. Le… - regionepiemonte : #covid19 pubblicata l'ordinanza valida per il #Piemonte: chiusura degli esercizi commerciali il 25 aprile e 1° magg… - alexbarbera : In Francia Macron simboleggia l’inizio della fase due con la riapertura di scuole e università a partire da maggio.… - jhullypeereira : Raga il 4 maggio non si esce manco cor cazzo - Today_it : Coronavirus, il 4 maggio non è 'liberi tutti': dal lavoro allo sport, che cosa può succedere -

Ultime Notizie dalla rete : “Il maggio «Turismo, crisi nera. E il settore non è pronto a una “rivoluzione”» 9 colonne