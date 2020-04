Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 21 aprile 2020 | Trono classico o over?

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020)21Riparte lo show su Canale 5 Dopo uno stop di un mese a causa dell’emergenza Coronavirus, è tornato nel pomeriggio di Canale 5, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Il programma è tornato in onda in una versione totalmente rinnovata, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale predisposte dal Gno per limitare i contagi. Nessun contatto, dunque, ma solo conoscenze a distanza, attraverso il web. Inoltre in queste puntate ci sono solo due protagoniste: Gemma Galgani per ile Giovanna Abate per quello. Quali sono ledidi? Appuntamento questo pomeriggio, 21, dalle 14:45 su Canale 5., ledella puntata diNella prima puntata di questo nuovo format andata in onda ieri, 20, la ...