Roberta Ragusa in un tombino di casa | intercettazione choc di Antonio Logli

(Di domenica 19 aprile 2020) Spuntano ancora retroscena intorno alla vicenda di: il settimanale Giallo svela le intercettazioni diOtto anni senza. La donna non è mai stata più ritrovata e così spuntano nuovi retroscena con il settimanale Giallo che li ha messi in luce pubblicando una nuovain esclusiva inedita di… L'articoloin undidiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Ragusa

UrbanPost

Otto anni senza Roberta Ragusa. La donna non è mai stata più ritrovata e così spuntano nuovi retroscena con il settimanale Giallo che li ha messi in luce pubblicando una nuova intercettazione in ...Roberta Ragusa, il corpo in un tombino della sua casa? Terribile ipotesi, questa, paventata dal settimanale Giallo che pubblica in esclusiva, nel numero di questa settimana, una intercettazione fatta ...