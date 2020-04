L’influencer Sahar Tabar contrae il Coronavirus | “Costretta a restare in carcere in Iran

Leggi su tpi

(Di domenica 19 aprile 2020)(vero nome Fatemeh Khishvand), star dei social network nota per i suoi tentativi di voler assomigliare ad Angelina Jolie, ha contratto il Covid-19. A renderlo noto sono stati i suoi avvocati aggiungendo anche che alla loro assistita è stato applicato un ventilatore per aiutare la donna nella respirazione. I legali hanno inoltre chiesto che la signoravenisse scarcerata, visto il dilagare del virus in. Ciononostante, secondo quel che riferisce il Center for Human Rights nel Paese, la richiesta di concessione della cauzione sarebbe stata rigettata dal giudice. L’avvocato per i diritti umani, Payam Derafshan, tuona: “Troviamo inaccettabile che questa giovane donna abbia contratto ilin queste circostanze“. Tuttavia i funzionari delnegano che la stella di Instagram sia ...