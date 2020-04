Anarchici tentano di impedire l' arresto di due rapinatori | tensione a Torino

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 aprile 2020) Duestrappano una catenina d’oro a un anziano, la polizia li arresta, ma gliscendono in strada per provare a liberarli. Succede in Barriera di Milano, quartiere periferico di. Alcune decine di persone, identificate dalla polizia come appartenenti all’area antagonista, hanno contestato, e tentato di ostacolare, l’intervento degli agenti. È successo in corso Giulio Cesare, nei pressi della zona del mercato di Porta Palazzo. In quella strada, si legge su La Stampa, c’è una casa occupata dagli. Sul posto è dovuto intervenire altro personale della questura.I due presunti autori della rapina sono stati portati in un commissariato. Sul posto si sono radunate una cinquantina di persone che hanno dato vita a una contestazione. “Il virus - ha detto un dimostrante - lo hanno portato in giro loro. Ci ...