Sassari | in strada per buttare i rifiuti vengono fermati dai vigili | “Ci hanno preso a

(Di sabato 18 aprile 2020) A, da un aspro confronto verbale tra due coniugi e gli agenti di tre pattuglie della Polizia locale, si passa allo scontro fisico. Una donna dal balcone, che assiste alla scena insieme al suo compagno, filma tutto: "Vi denuncio tutti". Il Comune difa sapere in una nota che la coppia è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

"Mi ha dato un cazzotto, mi ha dato un cazzotto!". Succede a Sassari, dove una donna stava buttando l'immondizia in un orario non consentito. Intervenuti gli agenti della Polizia Locale per ...Sanzionate anche persone che sono arrivate a Sassari da paesi della provincia, senza nessuna motivazione tra quelle ... Un modo per coprire anche quelle zone più difficili da raggiungere a piedi o coi ...