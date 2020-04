Lamberto Dini, una quarantena da Nababbo. Ricordate l'ex premier? Dov'è "bloccato" a 89 anni: oltre la Casta... (Di sabato 18 aprile 2020) La quarantena dorata di Lamberto Dini. L'ex premier, a 89 anni, è bloccato in Costa Rica, dove si era recato con la moglie in vacanza prima che l'Italia fosse "chiusa" per contagio da coronavirus. Doppia fortuna: nel Paese centramericano, un vero e proprio Paradiso terrestre fatto di sole, spiagge, natura e buon pesce, l'epidemia non si è diffusa e tutto è ancora aperto. "Ero venuto qui con mia moglie per un soggiorno breve, poi è scoppiato il coronavirus e sono rimasto bloccato", ha spiegato in collegamento con Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Un lockdown da privilegiato, insomma, qualcuno direbbe "da Casta": "Sono a casa con mia moglie, una casa grande, qui poi si può viaggiare, il Paese non è chiuso, ci sono solo precauzioni da seguire, qui siamo tranquilli. Qui hanno chiuso molto presto gli aeroporti e ... Leggi su liberoquotidiano Lamberto Dini : "La mia quarantena in Costa Rica. Partito per il compleanno - non riesco a tornare"

LAMBERTO DINI BLOCCATO IN COSTA RICA/ Coronavirus - "non riesco a tornare in Italia"

Coronavirus - la quarantena di Lamberto Dini in Costa Rica : "Sono privilegiato ma vorrei tornare presto" (Di sabato 18 aprile 2020) Ladorata di. L'ex, a 89 anni,in Costa Rica, dove si era recato con la moglie in vacanza prima che l'Italia fosse "chiusa" per contagio da coronavirus. Doppia fortuna: nel Paese centramericano, un vero e proprio Paradiso terrestre fatto di sole, spiagge, natura e buon pesce, l'epidemia non si; diffusa e tutto; ancora aperto. "Ero venuto qui con mia moglie per un soggiorno breve, poi; scoppiato il coronavirus e sono rimasto", ha spiegato in collegamento con Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Un lockdown da privilegiato, insomma, qualcuno direbbe "da Casta": "Sono a casa con mia moglie, una casa grande, qui poi si può viaggiare, il Paese non; chiuso, ci sono solo precauzioni da seguire, qui siamo tranquilli. Qui hanno chiuso molto presto gli aeroporti e ...

Corriere : La «quarantena» di Lamberto Dini: «Bloccato in Costa Rica, non riesco a tornare in Italia» - HuffPostItalia : Lamberto Dini: 'La mia quarantena in Costa Rica. Partito per il compleanno, non riesco a tornare' - alegio957 : RT @PossidonioGiord: La «quarantena» di Lamberto Dini: «Bloccato in Costa Rica, non riesco a tornare in Italia» - DaniDur : RT @Libero_official: Oltre la #Casta... Lamberto #Dini, una #quarantena da Nababbo a 89 anni: dov'è rimasto 'bloccato' #coronavirus https:… - JohSogos : RT @Libero_official: Oltre la #Casta... Lamberto #Dini, una #quarantena da Nababbo a 89 anni: dov'è rimasto 'bloccato' #coronavirus https:… -