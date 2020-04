Conte, pre-vertice con Colao: subito disastro, governo al buio sulle date (Di sabato 18 aprile 2020) Giuseppe Conte ha avuto modo di parlare in videoconferenza con Vittorio Colao e altri due esperti della task force allestita per la fase 2 dell'emergenza coronavirus. L'ex ad di Vodafone si è unito alla seconda parte della riunione con il premier e i capidelegazione dei partiti di maggioranza e ha presentato il modello che la sua squadra sta elaborando. Stando alle indiscrezioni dell'Adnkronos, dalla task force non sarebbe però arrivata alcuna indicazione sulle date della riapertura: “Non c'è una deadline nella road map messa a punto dagli esperti”. La videoconferenza è terminata, ma presto il premier Conte ne inizierà un'altra: è in programma la cabina di regia con le Regioni e i Comuni. Leggi su liberoquotidiano Salvini fa quello che Conte non si degna di fare : contatta l'imprenditore - parole da premier

Governo - capolinea in vista per Conte. Casini : «Il premier resisterà ancora un mese - forse due»

Ultime Notizie dalla rete : Conte pre "Dal governo troppa inefficienza. Il premier Conte ora ascolti le proposte di Cambiamo" Il Tempo Giuseppe Conte incontra Vittorio Colao prima della cabina di regia: nessuna data di riapertura dalla task force

Alfredo Malcarne a Giuseppe Conte: Presidente, riapra la nautica

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo il contenuto della lettera inviata stamani dal Presidente di Assonautica, Alfredo Malcarne, al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Avvio immediato delle attività ...

