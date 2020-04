Aprile più PAZZO di marzo, CALDO fuori dagli schemi. Non durerà (Di sabato 18 aprile 2020) Dopo il freddo, addirittura dopo la neve e le dannosissime gelate mattutine che hanno riportato improvvisamente le condizioni meteo invernali, il CALDO è già tornato. Davanti a noi abbiamo un fine settimana che avrà caratteristiche tardo primaverili, in alcune zone d'Europa addirittura estive. Previsioni termiche alla mano, in alcune nazioni la colonnina di mercurio non farà fatica a superare quota 25°C. Attenzione però, perché il rafforzamento di un promontorio anticiclonico sul nord Atlantico andrà seguito con molta attenzione in quanto foriero dell'ennesimo ribaltone meteo climatico. Per capirsi e capirci, dal CALDO si potrebbe passare di nuovo al freddo e potrebbe piovere su gran parte d'Europa, una pioggia che soprattutto nei settori centrali del vecchio continente è attesa come una manna dal cielo. Qui, infatti, la ... Leggi su meteogiornale Coronavirus dati 18 aprile 2020 : impennata di nuovi positivi - 809 più di ieri

Bollettino coronavirus - dal 18 aprile non si terrà più ogni giorno la conferenza stampa di Borrelli! Tutti i dati quotidiani online

corradoformigli : Questa fotografia è stata scattata alle ore 15 di oggi, sabato 18 aprile 2020, sulle sponde dell'Isar, nel cuore di… - Mov5Stelle : Nel decreto di aprile stanzieremo soldi a fondo perduto per le aziende in difficoltà. Ristoreremo chi ha subito di… - nzingaretti : Dal Governo 3,5 miliardi per i Comuni e le Province nel decreto aprile. Ottima notizia! Sostegno ai sindaci e ai te… - peppevoltarelli : RT @andreademaria_: È davvero inaccettabile ed indecente che La Russa voglia strumentalizzare il dramma del #Coronavirus per attaccare il #… - Legambiente_FT : Mercoledì 22 aprile è #EarthDay, la Giornata della #Terra ?? La nostra Terra ha bisogno di cura, #ABBRACCIAMOLA! ??… -

